Die Hundebesitzerin erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Ein Rottweiler hat in München mehrere Menschen derart attackiert, dass er von der Polizei erschossen werden musste. Drei Passanten und zwei Polizisten erlitten durch Angriffe des Tiers Bisswunden. Sie wurden ambulant versorgt.



"Ob für den Rottweiler Leinenzwang oder Maulkorbpflicht bestanden hätte, wird derzeit untersucht", teilte die Polizei in München mit. In Bayern unterliegen Rottweiler der Kampfhundeverordnung. Ihre Aggressivität kann im Einzelfall durch ein Gutachten widerlegt werden.