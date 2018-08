Der Rottweiler wurde ins Tierheim gebracht. Archivbild Quelle: Philipp Schulze/dpa

Ein Rottweiler hat in Dortmund ein fünfjähriges Mädchen angefallen und schwer verletzt. Laut Polizei war der Hund aus einem eingezäunten Gelände entwichen. In der Nähe traf das Tier auf eine 55-jährige Dortmunderin und deren fünfjährige Enkelin.



Der Hund fügte dem Kind Bissverletzungen am rechten Oberschenkel zu. Passanten und der herbeieilende Hundehalter konnten den Hund dazu bringen, von dem Mädchen abzulassen. Trotz schwerer Verletzungen bestehe laut Polizei keine Lebensgefahr.