Wie geht es mit Chico weiter? Quelle: Holger Hollemann/dpa

Nach der tödlichen Hundeattacke auf zwei Menschen prüft die Stadt Hannover, ob der Staffordshire-Terrier-Mischling Chico in eine Spezialeinrichtung kommt. Das Tierheim, in dem Chico untergebracht ist, habe vorgeschlagen, den Hund in einer speziellen Einrichtung für auffällig gewordene Tiere unterzubringen, teilte die Stadt Hannover mit.



Ursprünglich wollte die Stadt den Hund einschläfern. Chico hatte am vergangenen Dienstag seine 52-jährige Besitzerin und deren 27-jährigen Sohn totgebissen.