Bundespräsident Steinmeier würdigte in seiner Rede denn auch ausdrücklich die Lehrer: "Ich habe einen Riesenrespekt vor Ihrer Arbeit, und ich weiß, dass es unzähligen Menschen in unserem Land genauso geht", sagte Steinmeier. Überall in Deutschland gäben Grundschullehrkräfte "unseren Kindern tagtäglich neues Selbstvertrauen, wecken ihre Talente, machen sie stark für ihren Lebensweg". Oft steckten sie mehr Zeit und Kraft in ihre Arbeit, "als in ihrem Dienstplan vorgesehen ist".