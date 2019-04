Der brasilianische Linkspolitiker Jean Wyllys, der Bolsonaro einst im Parlament ins Gesicht spuckte, wanderte inzwischen nach Berlin aus. Seinen Angaben zu Folge bekommen offen homosexuell lebende Menschen aus seinem Umfeld Drohbriefe. Die Angst in der homosexuellen Community vor Übergriffen wächst. Offenen Schwulenhass gab es allerdings schon vor Bolsonaro. In der dominierenden Funkszene in den Favelas von Rio de Janeiro werden Schwule diskriminiert und gedemütigt. Bolsonaros verbale Ausfälle haben das Klima allerdings noch weiter angeheizt. An den Schulen und Universitäten wächst die Angst vor Übergriffen.