Migranten konnten aus Seenot gerettet werden. Symbolbild

Quelle: Hannah Wallace Bowman/MSF/AP/dpa

Vor der kleinen Ägäisinsel Kalolimnos hat die griechische Küstenwache 30 Migranten aus Seenot gerettet. Diese Menschen hatten am frühen Morgen ein Notsignal gesendet, wie das Staatsfernsehen ERT unter Berufung auf die Küstenwache berichtete.



In den vergangenen 24 Stunden seien zudem 162 weitere Migranten von der griechischen Küstenwache vor anderen Inseln aufgegriffen worden. 389 weiteren Migranten gelang es, an Bord von Booten aus der Türkei zu anderen griechischen Inseln überzusetzen.