Feuerwehrleute löschen Glutnester zwischen Autowracks. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Bis zu 300 Autowracks sind in der Nacht auf einem Schrottplatz in der Ruhrgebietsstadt Recklinghausen verbrannt. Die schrottreifen Fahrzeuge waren teilweise bereits gepresst und aufeinandergestapelt. Die Flammen wüteten in einem Bereich von etwa 750 Quadratmetern.



Menschen wurden nicht verletzt. Die Rauchwolke über dem Brand sei nach oben abgezogen und habe keine Gefahr für Anwohner dargestellt. Die Feuerwehr war stundenlang mit mehreren Löschzügen im Einsatz. Die Brandursache ist unklar.