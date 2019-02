Bahn-Baustelle in Hamburg.

Quelle: Lukas Schulze/dpa

Bahnkunden müssen auch in diesem Jahr mit zahlreichen Baustellen im deutschen Netz rechnen. In Spitzenzeiten werde es 800 Baustellen gleichzeitig geben, kündigte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla an. Neben Instandhaltungsvorhaben sollen rund 50 Neu- und Ausbauprojekte geplant oder umgesetzt werden.



In das Schienennetz und die Bahnhöfe fließt die Rekordsumme von 10,7 Milliarden Euro, vergangenes Jahr waren es 9,4 Milliarden Euro. Den Großteil der Summe übernimmt der Bund.