Demonstranten versammeln sich in Tiflis. Archivbild

Quelle: Shakh Aivazov/AP/dpa

In Georgien gehen die Proteste nach den Ausschreitungen mit vielen Verletzten weiter. Hunderte Menschen versammelten sich vor dem Parlament in der Hauptstadt Tiflis - deutlich weniger als in den beiden Tagen zuvor. Live-Bilder zeigten, wie die Demonstranten zunächst friedlich vor dem Parlament den Rücktritt des Innenministers Giorgi Gakharia verlangten.



Bei den Protesten waren zuvor mehr als 200 Menschen verletzt worden. Viele haben die Sorge, dass Moskau mehr Einfluss in Georgien nehmen könnte.