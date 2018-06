Eintracht-Fans demonstrierten für den Verbleib von Alex Meier. Quelle: Arne Dedert/dpa

Hunderte Fans von Eintracht Frankfurt haben mit Plakaten wie "Vereinstreue, Loyalität und Werte - Alex Meier" für den Verbleib von Stürmer Alexander Meier demonstriert. Initiator Marco Russo hatte auf über 2.000 Teilnehmer gehofft. "Er stand immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. So einen Typ brauchen wir - auch in Zukunft", sagte er.



Meier spielte 14 Jahre für Frankfurt. Er wurde von den Fans als "Fußball-Gott" verehrt, hatte aber keinen neuen Vertrag beim DFB-Pokalsieger erhalten.