Ute Dauert würde diese Haltung gerne ändern. Sie ist Expertin für Luftqualität beim Umweltbundesamt. "In den ersten Stunden des neuen Jahres messen wir die höchsten Feinstaubkonzentrationen überhaupt in einem Jahr", sagt sie. Zu Silvester würden etwa 4.000 Tonnen Feinstaub explosionsartig in die Luft geschleudert, das entspreche etwa zwei Prozent der gesamten Feinstaubmenge in Deutschland. Gerade für Menschen mit Vorerkrankungen der Atemwege sei das gefährlich.