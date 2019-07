Polizisten nehmen einen Demonstranten in Gewahrsam

Quelle: ap

In Moskau sind bei einer Demonstration gegen den Ausschluss von Oppositionellen bei der Regionalwahl in sechs Wochen Hunderte Menschen festgenommen worden. Laut Behörden gab es 295 Festnahmen, die Nichtregierungsorganisation OWD-Info sprach von mehr als 500. Rund um das Rathaus im Zentrum der russischen Hauptstadt war am Samstag zu sehen, wie Polizisten Menschen abführten und in Polizeibusse steckten.