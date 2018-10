Die Menschenrechtsgruppe Border Network of Human Rights hat unter dem Motto "Abrazos No Muros" (Umarmungen, keine Mauern) schon mehrere Massen-Familienzusammenführungen an der 3.000 Kilometer langen Grenze zwischen Mexiko und den USA organisiert, im Juni etwa im ausgetrockneten Flussbett des Rio Grande zwischen Ciudad Juárez und dem texanischen El Paso, wo die Mauer noch in Bau ist. Die Öffnung einer Tür in der fünf Meter hohen Grenzmauer zwischen Ciudad Juárez und Sunland Park war allerdings eine Premiere.