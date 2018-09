Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz. Quelle: Mark Mckenna/ZUMA Wire/dpa

Im US-Bundesstaat Kalifornien kämpft die Feuerwehr gegen vier größere Feuer, die Hunderte Häuser bedrohen. Am gefährlichsten ist die Lage nach Angaben der Retter beim Brand im Bezirk Lake zwischen der Stadt Sacramento und der Pazifikküste. Dieses Feuer ist noch am wenigsten eingedämmt, während die Retter bei den drei anderen gut vorankamen.



Der Brand in Lake war laut Feuerwehr schwer zugänglich und deswegen kompliziert zu bekämpfen. Dort verbrannten 22 Gebäude, 600 waren bedroht.