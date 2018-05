heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Bei einem Dammbruch in Kenia sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Im betroffenen Bezirk Nakuru sei ein Such- und Rettungseinsatz im Gange, teilten Kenias Behörden mit. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen.



Polizeisprecher Joseph Kioko sagte, Wasser ströme durch den Patel-Damm in Solai in Nakuru. Hunderte Häuser seien fortgespült worden. Nakurus Gouverneur Lee Kinyanjui versicherte die Betroffenen in Sicherheit zu bringen und ihnen medizinische Versorgung zu ermöglichen.