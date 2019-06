Die aktuelle Hitzewelle macht Pakistan zu schaffen. Symbolbild

Quelle: Ahmad Kamal/XinHua/dpa

Pakistan und Indien macht eine Hitzewelle schwer zu schaffen. In Karachi, der Hauptstadt der südpakistanischen Provinz Sindh, seien Hunderte Menschen wegen Verdachts auf Hitzeschlag in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Behördenvertreter Nasir Durrani. In der gesamten Provinz wurde den Menschen geraten, sich nicht der Sonne auszusetzen, sagte Durrani.



Aktuell werden Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius gemessen. Prognosen zufolge sollte die Hitzewelle mindestens bis Samstag andauern.