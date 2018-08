Beim Einsturz eines Staudamms in Laos sind nach Berichten staatlicher Medien mehrere Menschen getötet worden.

Wassermassen aus einem eingestürzten Staudamm im Südosten von Laos haben Tausende Häuser und Wohnungen weggespült. Hunderte Menschen wurden vermisst, wie staatliche Medien in dem südostasiatischen Land berichteten. Den Angaben zufolge war der Damm Xepian-Xe Nam Noy bereits am Montag gebrochen.



Wie die Nachrichtenagentur Lao berichtete, kamen in der Provinz Attapeu mehrere Menschen ums Leben. Die genaue Zahl der Todesopfer ist bisher noch unbekannt. Tausende Anwohner sind gestrandet.