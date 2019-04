Am Morgen nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale Notre-Dame sind bereits 360 Millionen Euro für ihren Wiederaufbau zugesagt:



Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo kündigte an, die Stadt werde sich mit 50 Millionen Euro am Wiederaufbau beteiligen. Die Region Ile-de-France kündigte eine Soforthilfe von zehn Millionen Euro an. Die Familien hinter zwei Luxusgüterkonzernen sagten zusammen 300 Millionen Euro zu.