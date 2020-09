Insgesamt waren am Tag der Deutschen Einheit in Berlin etwa 2200 Beamte im Einsatz, unterstützt durch Polizeikräfte aus anderen Bundesländern. Bereits im vergangenen Jahr waren am 3. Oktober mit der Initiative "Wir für Deutschland" etwa 2.000 Rechtspopulisten und eine Reihe von Neonazis durch Berlin gezogen.