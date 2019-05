Israels "Iron Dome" fängt Raketen aus Gaza ab.

Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa

Bei neuer Gewalt zwischen Israel und dem palästinensischen Gazastreifen sind dort mindestens vier Menschen getötet worden. Die israelische Luftwaffe griff nach Armeeangaben 120 Ziele in dem Küstenstreifen an.



Zuvor hatten militante Palästinenser wieder begonnen, Raketen auf Israel abzuschießen. In Israel wurden mehrere Häuser von Raketen getroffen. Zehntausende Menschen flüchteten in Schutzräume.