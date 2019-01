Der Schlamm riss zahlreiche Häuser und Menschen mit sich.

Quelle: -/XinHua/dpa

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine und einer dadurch ausgelösten Schlammlawine in Brasilien werden rund 300 Menschen vermisst. Es sei schwer, noch Überlebende zu finden, sagte der Gouverneur des Bundesstaats Minas Gerais, Romeu Zema.



Damit könnte es Hunderte Tote geben. Bisher wurden neun Todesopfer geborgen. Wie es genau zu dem Unfall in dem Unglücksort Brumadinho kam, ist noch unklar. Die Schlammmassen hatten sich über Teile der Eisenerzmine und eines Wohngebiets gewälzt.