Am Samstag waren nach Angaben der nationalen Wetterbehörde insbesondere der Norden und Südwesten des Königreichs von den Unwettern betroffen. Die Region West Yorkshire, die am Samstag Hilfe durch das Militär erhielt, war am vergangenen Wochenende in Folge des Sturms "Ciara" bereits von besonders schweren Überschwemmungen betroffen gewesen.