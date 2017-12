Bevor er zur Kundgebung gekommen ist, hat Kilicdaroglu seinen Parteifreund Enis Berberoglu im Gefängnis in Maltepe besucht. Die Inhaftierung des CHP-Abgeordneten war für Kilicdaroglu "der letzte Tropfen", der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, wie er sagt. Dessen Verurteilung am 14. Juni zu 25 Jahren Haft wegen eines Artikels über geheime türkische Waffenlieferungen an islamistische Rebellen in Syrien zeigte ihm, dass auch seine Partei nicht länger sicher ist und etwas geschehen muss.