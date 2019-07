Teilnehmer des «Pride Marches» in New York.

Quelle: Craig Ruttle/AP/dpa

50 Jahre nach den Auseinandersetzungen in der New Yorker Christopher Street sind Hunderttausende beim "Pride March" für die Gleichberechtigung aller Liebesformen auf die Straßen gegangen. Laut Veranstaltern waren rund 150.000 Menschen aktiv dabei, gesäumt von Hunderttausenden an den Straßen.



Den Protestzug führte die "Gay Liberation Army" an, eine der ersten Gruppen, die für Rechte der LGBTQ-Community kämpfte. Der "Pride March" markierte den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Stonewall-Jubiläum.