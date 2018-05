Düsseldorf hat die drittgrößte japanische Gemeinde Europas. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Hunderttausende Besucher feiern in Düsseldorf den Japan-Tag am Rhein und in der Altstadt. Mit dem Sake-Anstich eröffneten Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), NRWs Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und der japanische Generalkonsul Ryuta Mizuuchi das Spektakel.



Es gibt japanisches Essen, Getränke sowie traditionelle Tänze und Gesänge. Auch sogenannte Cosplayer sind mit dabei - sie kleiden sich wie japanische Comic-Figuren. 2017 besuchten nach etwa 650.000 Menschen den Japan-Tag.