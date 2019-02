Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) hat am frühen Morgen ein Warnstreik begonnen. Busse und Straßenbahnen blieben in den Depots, U-Bahnhöfe verschlossen. In der Hauptstadt sind Hunderttausende Fahrgäste betroffen. "Der Ausstand läuft planmäßig an", sagte ein Verdi-Sprecher. Um 12.00 Uhr soll der Warnstreik enden.



Verdi und der Beamtenbund verlangen, dass künftig für alle rund 14.000 Beschäftigten die 36,5-Stunden-Woche gilt - knapp die Hälfte muss nämlich 39 Stunden ran.