Wir hoffen, wir können der Welt zeigen, dass Hongkonger Menschen total friedlich sein können. Organisatorin Bonnie Leung

Ihre Civil Human Rights Front hatte zuvor seit Juni bereits drei riesige Demonstrationen in Hongkong organisiert. Diese verliefen friedlich, doch in den vergangenen Wochen hat es zunehmend gewaltsame Zusammenstöße zwischen Polizisten und Protestierenden gegeben. Protestteilnehmerin Kiki Ma sagte, Frieden sei diesmal das Ziel Nummer eins. "Wir wollen zeigen, dass wir nicht sind wie die Regierung", sagte die 28-jährige Buchhalterin. Die Teilnehmer hatten am Sonntag nicht alle Platz in dem dafür vorgesehene Park, so dass sich auch auf einer großen Straße Zehntausende demonstrierten.