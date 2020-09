Daimler muss einen Rückruf starten (Archiv).

Der Autobauer Daimler hat nach Ansicht der Behörden in Hunderttausenden weiteren Diesel-Fahrzeugen eine unzulässige Abgastechnik verwendet. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erließ einen Rückrufbescheid, wie Daimler mitteilte.



Betroffen ist wohl eine mittlere sechsstellige Zahl an Mercedes-Benz-Fahrzeugen in Europa, die mit dem Euro-5-Dieselmotor OM651 unterwegs sind. Daimler will Widerspruch einlegen. Der Konzern ist der Auffassung, dass seine Abgastechnik rechtlich in Ordnung ist.