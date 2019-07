Auch heute dürfte es in Köln wieder bunt werden. Archivbild

Quelle: Caroline Seidel/dpa

In Köln werden heute wieder Hunderttausende Schwule und Lesben zur Christopher-Street-Day-Parade erwartet. Neben der Berliner Parade gilt der Cologne Pride als eine der größten Pride-Veranstaltungen Europas. Diesmal sind 76 Wagen und 70 Fußgruppen beim Umzug dabei.



Das Motto für 2019 lautet: "50 Years of Pride. Viele. Gemeinsam. Stark!" Es erinnert an die "Stonewall"-Proteste 1969 in New York: Dort wehrten sich Homosexuelle gegen Polizeischikanen, später entstand daraus der CSD.