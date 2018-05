Ein afghanisches Flüchtlingskind. Quelle: Bilawal Arbab/EPA/dpa

Die pakistanische Regierung gibt Hunderttausenden afghanischen Flüchtlingen 30 Tage Zeit, um in ihr kriegszerrissenes Heimatland zurückzukehren. "Wir sind besorgt", sagte ein Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks in Islamabad, Qaiser Afridi. Das pakistanische Kabinett hatte die Entscheidung am 3. Januar gefällt.



Pakistan beherbergt seit Beginn der afghanischen Kriege und Bürgerkriege Millionen afghanische Flüchtlinge. Jüngst hat sich das Verhältnis zwischen den Nachbarländern stark verschlechtert.