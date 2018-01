Die Strassen rund um den Columbus Circle sind weiträumig abgesperrt. Polizisten in Schutzkleidung lotsen die Menschenmassen vorbei an Absperrgittern. "Counter-Terrorismus" steht auf den Uniformjacken. Vor dem Trump International Hotel and Tower am Central Park geht nichts mehr. Ein Mann mit weißer Perücke, eingewickelt in eine amerikanische Flagge, steht vor dem verspiegelten Schriftzug des Hochhauses. "Gründerväter gegen Trump" steht auf seinem Plakat. "George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton drehen sich im Grab rum", sagt er. Ein paar Meter weiter steht ein als Donald Trump verkleideter Mann mit Handschellen. Bereitwillig lässt er sich von einer Demonstrantin "abführen" und fotografieren.