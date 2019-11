Wintereinbruch in Frankreich

Quelle: imago images / Hans Lucas

Wegen heftiger Schneefälle haben im Südosten Frankreichs weiter Hunderttausende Menschen keinen Strom. In den Departements Drome, Isere, Rhone und Ardeche sind rund 300.000 Haushalte betroffen, wie der Netzbetreiber Enedis dem Sender BFMTV sagte.



Bereits am Donnerstagabend hatte der Wintereinbruch für Chaos gesorgt. Ein Mann wurde von einem unter der Schneelast umstürzenden Baum erschlagen. Zahlreiche Straßen sind wegen Schnee und Glätte gesperrt. In einigen Regionen blieben die Schulen geschlossen.