Kleinere Küstenorte wurden an der US-Ostküste überschwemmt. Quelle: Gary Higgins/The Patriot Ledger/The Quincy Patriot Ledger/AP/dpa

Ein schwerer Wintersturm hält die US-Ostküste im Griff: Mit Orkanböen, Starkregen und Schneefall sind besonders die Bundesstaaten New Jersey und Massachusetts betroffen. Die Behörden riefen die Menschen dringend dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.



Das Unternehmen Amtrak stellte an der Ostküste den Zugverkehr ein. Zahlreiche Flüge wurden abgesagt. An der Küste wurde von Zehntausenden Stromausfällen berichtet, bis zu eine Million Menschen waren zeitweise ohne Energieversorgung.