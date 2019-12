Gibt es in diesem Jahr doch kein Neujahrs-Feuerwerk in Sydney?

Quelle: Rick Rycroft/AP/dpa/Archivbild vom 01.01.2016

Kurz vor Silvester dringen Politiker und Hunderttausende Einwohner Australiens darauf, das Neujahrs-Feuerwerk in Sydney wegen der anhaltenden Buschfeuer abzusagen. "Das Risiko ist zu hoch. Wir müssen die erschöpften Freiwilligen der Feuerwehr respektieren", schrieb der stellvertretende Premierminister des Bundesstaates New South Wales, John Barilaro.



Eine Online-Petition, die eine Absage des Feuerwerks in der Küstenmetropole fordert, hat bis zum Montagmorgen mehr als 270.000 Unterschriften erhalten.