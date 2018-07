Das Projekt soll als Blaupause dienen für Anlagen, die hoffentlich in ganz Malawi und vielleicht sogar in ganz Afrika stehen. Marina Gebert

Für den nächsten Schritt des Projektes kommen demnächst malawische Studenten zum Studium nach Deutschland. Denn Weiterbildung ist der Grundstock des Erfolgs in Malawi. Mit dem angeeigneten Know-how sollen die Menschen vor Ort selbständig werden und im Laufe der Zeit eigene Fischlarven-Stationen einrichten.



Für die beiden deutschen Wissenschaftler ist ihre Forschungsarbeit kein Betriebsgeheimnis: "Das Projekt soll als Blaupause dienen für Anlagen, die hoffentlich in ganz Malawi und vielleicht sogar in ganz Afrika stehen", meint Marina Gebert. Langfristig soll mit Hilfe der Zuchtanlagen so viel Fisch produziert werden, dass er nicht nur die Nahrungssicherheit garantiert, sondern dass Chambo-Fische direkt aus den Zuchtteichen in den Malawi-See ausgesetzt werden können. So könnte sich letztlich der Nationalfisch wieder in seinem angestammten See ansiedeln.