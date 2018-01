Die zahlreichen Firmen-Übernahmen, die verdeckte Hand des Staates und der Masterplan 2025 schüren Misstrauen. Doch Chinas ranghöchster Vertreter in Deutschland kann das nicht nachvollziehen: "Wir stehen erst am Anfang einer Investition in Deutschland. Das ist eine Win-Win-Situation", so Botschafter Shi Mingde. Für ihn hat das Misstrauen einen anderen Grund: "Man fürchtet sich vor chinesischen Unternehmen. Im Kern hat man Angst vor Konkurrenz."