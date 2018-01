Sobald "Irma" vorbeigezogen sei, sollten die Bewohner nicht sofort in ihre Heimat zurückkehren, sagte Gouverneur Rick Scott. Es sei wichtig auf die Genehmigung durch Behörden vor Ort zu warten, weil das Ausmaß der Schäden vermutlich sehr groß sein werde. US-Präsident Donald Trump warnte, Eigentum sei zu ersetzen, Leben nicht. Sicherheit habe Priorität, sagte er bei einem Kabinettstreffen am Samstag in Camp David. Die USA seien so weit wie möglich auf einen monströsen Sturm wie "Irma" vorbereitet, sagte Trump.