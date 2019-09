Zerstörungen auf den Bahamas durch "Dorian"

Quelle: Sjoerd Hilckmann/Dutch Defense Ministry/AP/dpa

Nach Hurrikan "Dorian" werden auf den Bahamas nach jüngsten Behördenangaben noch etwa 1.300 Menschen vermisst. Am Mittwoch war die Zahl derer, die in einer Liste der Regierung als vermisst gelten, noch mit 2.500 angegeben worden.



Es sei damit zu rechnen, dass die Zahl der bislang 50 bestätigten Toten "deutlich steigen" werde, sagte Premierminister Hubert Minnis in einer TV-Ansprache. Deutsche und niederländische Marinesoldaten begannen unterdessen mit ihrem Hilfseinsatz auf den Bahamas.