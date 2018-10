Suchtrupp nach Hurrikan «Michael». Quelle: David Goldman/AP/dpa

Nach dem schweren Hurrikan "Michael" steigt die Zahl der Todesopfer weiter an. Mindestens 17 Menschen kamen durch den Sturm und seine Folgen an der Südostküste der USA ums Leben. Das berichten mehrere US-Medien. Teilweise wurden noch höhere Zahlen genannt. Etwa 300 Menschen hatten sich entschieden, in ihren Häusern zu bleiben.



In Florida sollen mehr als 200.000 Menschen noch ohne Strom sein. Einige Ortschaften wurden fast vollständig zerstört. Zurzeit durchkämmen Helfer die Trümmer.