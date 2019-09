Sichern ihr Haus: Bewohner von Jacksonville, USA

Quelle: Reuters

Danach könnte der Sturm der US-Küste gefährlich nahe kommen - sein genauer Weg ist aber noch ungewiss. Zuletzt schwächte sich "Dorian" etwas ab und wurde zu einem Hurrikan der Kategorie vier herabgestuft. Der Sturm blieb nach Einschätzung des Nationalen Hurrikan-Zentrums der USA jedoch "extrem gefährlich".



Am Montagnachmittag wurden in Florida bereits Windböen von knapp 80 Kilometer pro Stunde gemessen. Dort und in Georgia und South Carolina galt bereits der Notstand. Evakuierungen der Küstenregionen mit Hunderttausenden Einwohnern liefen am Montag an. Auch der nördlichere US-Bundesstaat Virginia, in dem die Auswirkungen "Dorians" ab Donnerstag zu spüren sein sollen, verhängte am Montag wegen des Sturms vorsorglich den Notstand, um die behördlichen Vorbereitungen anzutreiben und einen Hilfseinsatz vorzubereiten.