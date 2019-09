Karte der Ostküste der USA mit den Bahamas und Kuba

Quelle: ZDF

Zwar hatte "Dorian" zuletzt an Kraft verloren und wurde zu einem Sturm der Kategorie zwei herabgestuft, dennoch bleibe er gefährlich, warnte das NHC. Die Ausläufer des Hurrikans waren bereits am Dienstag in Florida zu spüren: Heftige Windböen und starke Regenfälle trafen den Bundesstaat. Am späten Vormittag erreichte "Dorian" noch immer Spitzengeschwindigkeiten von 175 Stundenkilometern und zog mit rund 13 Kilometern pro Stunde weiter.



US-Präsident Donald Trump rief die Bevölkerung dazu auf, trotz der Abschwächung von "Dorian" wachsam zu bleiben. "Viele sehr schlechte und unvorhersehbare Dinge können passieren", schrieb Trump im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Insgesamt stünden rund 7.700 Nationalgardisten und Soldaten bereit, um - falls nötig - Hilfsmaßnahmen zu ergreifen, hieß es aus dem US-Verteidigungsministerium. "Dorian" - einer der stärksten jemals registrierten Hurrikans im Atlantik - hatte mit Windgeschwindigkeiten von fast 300 Stundenkilometern auf den Bahamas gewütet.