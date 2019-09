Der Sturm zog am späten Abend abgeschwächt in Richtung der nahe gelegenen Südostküste der USA. Er hat mittlerweile Stufe 2, bringt aber immer noch gefährliche Windgeschwindigkeiten mit sich. Den Prognosen des Nationalen Hurrikan-Zentrums zufolge sollte "Dorian" zwischen der Nacht zum Mittwoch und der folgenden Nacht der Küste Floridas "gefährlich nah" kommen und dann in Küstennähe am Bundesstaat Georgia vorbeiziehen. Weiter nördlich, in South Carolina und North Carolina, könnte der Hurrikan auch direkt über die Küste wegziehen, warnten die Experten. Als Vorläufer des Hurrikans gab es an der Ostküste Floridas bereits starke Windböen und heftige Regenfälle. In Küstennähe war kaum mehr jemand auf der Straße zu sehen, abends verhängten die Behörden in manchen Orten ein Ausgangsverbot.