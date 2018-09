Meteorologen erwarten die durchschnittliche Regenmenge von acht Monaten in nur drei Tagen. Außerdem schiebt der Hurrikan trotz Abschwächung vom Meer aus eine Flutwelle vor sich her in Richtung Küste und drückt das Wasser ins Land. Die Auswirkungen des Sturmes werden voraussichtlich bis in die Bundesstaaten Alabama, Tennessee, Kentucky und West Virginia reichen.