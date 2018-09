Banges Warten auf einen besonders mächtigen Hurrikan an der Südostküste der USA: Der Sturm namens "Florence" bewegte sich am späten Dienstagabend (Ortszeit) mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde in Richtung der Küstenstaaten North und South Carolina, wie das Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte. Auf Land soll er den Prognosen zufolge am Donnerstagabend (Ortszeit) treffen.