Seit Anfang der Woche hat Wilmington seine Bürger vor "Florence" gewarnt, besonders die Gebiete am Strand seien gefährdet, dort wurde die Zwangsevakuierung ausgerufen. Larry Powell ist dieser Anordnung gefolgt: "Unser Haus ist in Carolina Beach, direkt am Strand. Wir haben die Möbel und alles wichtige in den ersten Stock getragen. Jetzt befüllen wir nur noch ein paar Sandsäcke, um unser Bürogebäude, das weiter in der Stadt liegt, zu schützen."