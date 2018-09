"Florence" soll in der Nacht zum Freitag oder am Freitagmorgen auf die Küste der Bundesstaaten North Carolina oder South Carolina treffen. Mehrere US-Bundesstaaten, die nationale Koordinationsstelle der Vereinigten Staaten für Katastrophenhilfe (FEMA), die US-Streitkräfte und Versorgungsunternehmen arbeiten rund um die Uhr, um sich für das Schlimmste zu wappnen. Computermodelle zur Bewegung des Sturms zeigen allerdings unterschiedliche Wege auf: Anders als die Vorhersagen des US-Hurrikanzentrums berechnete ein europäisches Programm, "Florence" werde südlich von North Carolina, nahe der Grenze zwischen Georgia und South Carolina, an Land treffen.