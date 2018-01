"Wenn man mit dem Auto hinaus will, ist die erste Frage, wo kriegt man Benzin her. An vielen Tankstellen gab es keins mehr. Selbst wenn man welches bekommen hat, muss man sich einreihen in eine ewig lange Blechkarawane gen Norden", erzählt der ZDF-Reporter. Viele andere hätten versucht, mit dem Flieger möglichst weit weg zu kommen. Am Flughafen herrschten chaotische Zustände. "Auch deutsche Touristen haben wir getroffen. Viele Flüge sind gecancelt. Und wenn es dann noch ein Ticket gibt, dann ist es meist ziemlich teuer. Wir haben von einem Paar gehört, dass sechstausend Euro pro Karte bezahlt hat."