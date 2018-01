Als immer wahrscheinlicher gilt, dass "Irma" am Samstagabend (Ortszeit) auf den US-Staat Florida trifft. Im Bezirk um die Millionenstadt Miami ordneten die Behörden Zwangsevakuierungen gefährdeter Zonen an. Anwohner verbarrikadierten sich in ihren Häusern, Supermärkte wurden regelrecht leer gekauft, an Tankstellen bildeten sich lange Warteschlangen. Die Behörden gaben an Verteilzentren kostenlos Sandsäcke aus.