Das Nationale Hurrikanzentrum in den USA stufte "Irma" in die höchste Kategorie 5 und damit als "extrem gefährlich" ein. Die Behörde sprach Warnungen für die Leeward-Inseln, die Jungferninseln und Puerto Rico aus. Außerdem rief sie alle Behörden in der Gefahrenzone auf, ihre Maßnahmen zur Vorbereitung auf "Irma" zu beschleunigen.