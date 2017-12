Sturm "Irma" in der Ostkaribik ist auf einen Hurrikan der Kategorie 4 hochgestuft worden. Das US-Hurrikanzentrum warnte, dass der Sturm noch weiter an Kraft hinzugewinnen könne. Das Zentrum von "Irma" befand sich am späten Montagnachmittag rund 600 Kilometer östlich der Leeward-Inseln und erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde. Der Sturm bewegte sich in Richtung Westen, es wurde erwartet, dass "Irma" am Dienstag auf die ersten Inselstaaten in der Karibik trifft.